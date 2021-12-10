 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

Север Бурятии продолжает «трясти»

Север Бурятии продолжает «трясти»
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Произошло очередное землетрясение

Сегодня в 11:43 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр находился в 27 км юго-западнее посёлка Северомуйск.

- По предварительной информации, толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе север республики «тряхнуло» дважды. Землетрясение случилось в Северомуйске 30 ноября, а затем 4 декабря.
землетрясение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в полицию пришёл мужчина с порезанным горлом
В Бурятии в полицию пришёл мужчина с порезанным горлом
Происшествия, 10.12.2021
Окровавленный мужчина уже терял сознание
Жительница Бурятии, защищаясь, ударила мужчину ножом
Жительница Бурятии, защищаясь, ударила мужчину ножом
Происшествия, 10.12.2021
Мужчина замахивался на женщину табуреткой
В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Происшествия, 09.12.2021
Информации о разрушениях и пострадавших нет
В Забайкалье с начала года выявили взяток на 2,3 млн
В Забайкалье с начала года выявили взяток на 2,3 млн
Происшествия, 09.12.2021
Растёт число взяточников-чиновников
Братчанина отправили в колонию за убийство возле здания суда
Братчанина отправили в колонию за убийство возле здания суда
Происшествия, 09.12.2021
Расправа случилась после судебного заседания
Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца
Пьяная жительница Иркутской области везла подростка и младенца
Происшествия, 09.12.2021
Женщина не только была пьяна, но и не имеет водительских прав
В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире
В Улан-Удэ мужчина погиб в загоревшейся квартире
Происшествия, 09.12.2021
Ещё на одном пожаре спасли 15 человек
В Бурятии произошёл взрыв в доме многодетной семьи
В Бурятии произошёл взрыв в доме многодетной семьи
Происшествия, 09.12.2021
Пострадавшая семья нуждается в помощи неравнодушных людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^