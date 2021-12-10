Произошло очередное землетрясение
Сегодня в 11:43 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1 балла. Эпицентр находился в 27 км юго-западнее посёлка Северомуйск.
- По предварительной информации, толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе север республики «тряхнуло» дважды. Землетрясение случилось в Северомуйске 30 ноября, а затем 4 декабря.
Север Бурятии продолжает «трясти»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трагедия произошла на руднике
Ущерб составил более 150 тысяч рублей
Мужчина упал, и у него отказали ноги
Женщине дали отсрочку из-за ребёнка
Окровавленный мужчина уже терял сознание
Мужчина замахивался на женщину табуреткой
ДТП произошло утром
Информации о разрушениях и пострадавших нет
Суд назначил штраф в 1,5 млн рублей
Растёт число взяточников-чиновников
Во время набора высоты самолёт обледенел
Расправа случилась после судебного заседания
Женщина не только была пьяна, но и не имеет водительских прав
Ещё на одном пожаре спасли 15 человек
Пострадавшая семья нуждается в помощи неравнодушных людей