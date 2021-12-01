Сейсмособытие произошло во второй половине дня
Накануне, 30 ноября, около пяти часов вечера в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9, энергетический класс 11,0. Эпицентр находился в 26 км северо-восточнее от населённого пункта Северомуйск.
- Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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