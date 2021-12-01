На севере Бурятии произошло землетрясение

Сейсмособытие произошло во второй половине дня



Накануне, 30 ноября, около пяти часов вечера в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9, энергетический класс 11,0. Эпицентр находился в 26 км северо-восточнее от населённого пункта Северомуйск.



- Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Информация уточняется.

