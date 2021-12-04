Землетрясение случилось вечером
Сегодня в 17:34 в Муйском районе произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 30 километрах юго-западнее населённого пункта. Северомуйск.
По информации ЕДДС, в населённых пунктах района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно север республики тоже «трясло». 30 ноября около пяти часов вечера в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Север Бурятии вновь «тряхнуло»
Происшествия, Фото:
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