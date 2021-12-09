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В Улан-Удэ сотрудник МВД отказался от взятки в 100 тысяч

В Улан-Удэ сотрудник МВД отказался от взятки в 100 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
МВД по Бурятии показало видео с нарушителями, пытавшимися подкупить сотрудников ГИБДД

За 11 месяцев 2021 года сотрудники МВД по Бурятии подали 41 уведомление о попытках дать им взятки. Полицейских пытаются не только подкупить деньгами, а также предлагают отремонтировать их дома и квартиры. Также попадаются попытки подкупа в виде услуг по перевозке вещей или ремонту техники. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Так, весной к оперуполномоченному управления уголовного розыска МВД обратился 42-летний улан-удэнец. Мужчина предложил полицейскому взятку в 100 тысяч рублей. За это он просил изменить меру пресечения его другу, который сидит в следственном изоляторе, а затем и вовсе прекратить в отношении него уголовное дело. К слову, мужчина обвиняется в совершении разбоя.

Чаще всего же в Бурятии пытаются подкупить сотрудников ДПС.

- Зачастую водители, совершившие правонарушение, предлагают сотруднику ГИБДД «решить дело на месте», пытаясь избежать штрафа или лишения водительских прав, - сообщили в МДВ по Бурятии.

Так, в мае в Улан-Удэ инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный 23-летний парень, не имеющий водительских прав. Молодой человек неоднократно пытался дать автоинспектору деньги за непривлечение его к административной ответственности. Сотрудник отказался. Суд позже назначил водителю штраф в 100 тысяч рублей.


Ещё одного нетрезвого водителя, лишённого прав за езду в пьяном виде, остановили в апреле. 33-летний улан-удэнец неоднократно пытался подсунуть полицейским 30 тысяч рублей. Кстати, этот мужчина за один только год трижды привлекался к ответственности за пьяную езду.

По всем фактам материалы направлены в следственные органы для принятия правовых решений. В настоящее время по поступившим уведомлениям возбуждено четыре уголовных дела по статье «Дача взятки».
полиция взятка ГИБДД

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