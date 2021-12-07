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Улан-удэнца, оскорблявшего бригаду «скорой», увезли в полицию

Улан-удэнца, оскорблявшего бригаду «скорой», увезли в полицию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, Росгвардия по Бурятии
Мужчина угрожал медикам, считая, что они слишком долго ехали

Ночью на пульт вневедомственной охраны Росгвардии в Улан-Удэ поступил сигнал от бригады скорой медицинской помощи. Наряд вневедомственной охраны прибыл по вызову в многоквартирный дом на улице Солнечная. В подъезде стоял мужчина, который громко кричал и нецензурно выражался.

Росгвардейцы утихомирили хулигана и призвали его к порядку. В это время из квартиры вышли работники «скорой помощи».

Медики рассказали, что прибыли по вызову к пожилой женщине, которой стало плохо с сердцем. Однако уже на лестничной площадке их встретил сын женщины. Он сразу начал оскорблять врачей, по его мнению, слишком долго ехавших на вызов.

Несмотря на крики и угрозы, бригада скорой помощи оказала больной медицинскую помощь. Так как мужчина не унимался, медики нажали кнопку тревожной сигнализации.

29-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для принятия правового решения.

- Благодаря сотрудничеству станции скорой помощи Улан-Удэ с вневедомственной охраной Росгвардии при нажатии на кнопку тревожной сигнализации предотвращаются противоправные действия в отношении медицинских работников. В настоящее время кнопками экстренного вызова помощи, работающими на базе спутниковой навигации и системы мониторинга подвижных объектов, оснащены в столице Бурятии 26 карет скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

С начала года по сигналам кнопок тревожной сигнализации группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выезжали более 50 раз.

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