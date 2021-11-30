В Улан-Удэ автомеханик снял колёса с припаркованной машины

Вора спугнул бдительный водитель, проезжавший мимо



Ночью 24 ноября в полицию поступило сообщение от 35-летнего жителя Октябрьского района Улан-Удэ о краже. Проезжая по улице Столбовая, мужчина увидел, что неизвестный снимает колеса с припаркованной рядом машины.



Очевидец остановился. Поняв, что его заметили, вор бросился бежать. Тут же уехал водитель стоявшей неподалёку иномарки.



Оказалось, что с машины вор успел снять два колеса. Бдительный очевидец сообщил о происшедшем в полицию.



- Эксперты следственно-оперативной группы обнаружили на автомобиле следы ладоней рук, возможно, принадлежащих злоумышленнику. По отпечаткам личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 22-летний горожанин, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека. Он признался, что после посиделок в кафе во время поездки с новым знакомым по ночному городу решил украсть чужие колеса. Два снятых колеса он загрузил приятелю в багажник, в процессе скручивания третьего был уличён. Ущерб составил 16 тысяч рублей.



В полиции уточнили, что задержанный улан-удэнец работает автомехаником.



Полицейские устанавливают личность водитель, скрывшегося с места происшествия вместе с теми самыми украденными колёсами.





