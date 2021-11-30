Горожане рассказывают, что на месте, где произошло ДТП, было скользко
Сегодня около 8:50 в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автомобиля лесхоза. Столкнулись «УАЗик» лесников и легковушка «Тойота Спринтер».
По предварительным данным, в больницу доставили обоих водителей, а также двух пассажиров «УАЗа», сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В комментариях под видео очевидца ДТП – аварийного комиссара avarkom_kuzov_salon, горожане выдвигают версии произошедшей автоаварии. Несколько пользователей предположили, что ДТП случилось из-за заснеженной дороги: «Это доказывает ещё один факт того что там не посыпается! Там ужасно скользко», «Только после ДТП начали посыпать».
Как сообщал «Байкал-Daily», по словам мэра Улан-Удэ, на дороги города за сутки высыпано более 1200 тонн песка (для сравнения, за весь ноябрь прошлого года было высыпано пять тысяч тонн). Снег в городе продолжался почти сутки.
В Улан-Удэ в ДТП с автомобилем лесхоза пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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