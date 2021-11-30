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Улан-удэнцы массово опоздали на работу из-за снега

Улан-удэнцы массово опоздали на работу из-за снега
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
На дороги высыпали уже 1200 тонн песка

Второй день в Улан-Удэ идет снег, горожане не могут уехать домой вечером, а утром опаздывают на работу. Сложно уехать с отдалённых районов столицы, горожане делятся, что теряют в пробке часы драгоценного времени.

Сегодня утром мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил на своих странице в социальных сетях, что на борьбу с гололёдом задействованы все силы и средства комбината по благоустройству.

- Уже сутки в нашем городе почти непрерывно идёт снег. В настоящее время и в пиковые моменты работают 18 пескоразбрасывающих машин, которые на данный момент уже высыпали на дороги свыше 1200 тонн песка. Для сравнения в ноябре прошлого года за весь месяц высыпано пять тысяч тонн, - отмечает мэр.

Горожане комментируют пост главы города в соцсети:

- Жердева с улицы Сахьяновой до Проспекта Строителей надо грейдером пройти. Одни накаты.

- Левый берег не посыпан.

По словам мэра, с трёх часов ночи «КамАЗы» со снегоотвалами расчистили магистральные улицы: проспект Автомобилистов, Богатырский мост, проспект Строителей, ул. Боевая, Терешковой, Удинский мост, ул. Балтахинова, Борсоева, дорога на Верхнюю Берёзовку, Селенгинский мост.

Игорь Шутенков отмечает, что работа продолжается. В первую очередь посыпаются перекрёстки, пешеходные переходы, остановочные карманы, подъёмы и спуски.

В то же время в пресс-службе города отмечают, что пробки зачастую возникают из-за осторожности водителей, которые бояться ехать по свежевыпавшему снегу на скорости.

Улан-удэнцы жалуются не только на пробки, но и на скользкие тротуары.

- Сегодня ехала в пробке час, опоздала на работу. Недавно упала на ул. Коммунистической в центре города из-за гололеда. Слава богу, обошлось, - поделилась горожанка Татьяна, живущая в сотых кварталах.

работа

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