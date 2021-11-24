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На Селенге в Улан-Удэ рыбака унесло на льдине

На Селенге в Улан-Удэ рыбака унесло на льдине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина был спасён в районе села Сотниково

Мужчина 1973 года рождения рыбачил на реке Селенга в районе набережной Улан-Удэ. Во время рыбалки льдина откололась, и её стало уносить вниз по течению. На помощь рыбаку выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Семь человек и три единицы техники были задействованы в спасении незадачливого любителя рыбалки. Происшествие случилось сегодня днём, 24 ноября.

- В районе села Сотниково спасателям удалось догнать уплывающую льдину и эвакуировать с неё улан-удэнца. Мужчина был транспортирован на берег. Он находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Специалисты предупреждают горожан, что в период становления льда выезжать или выходить на него небезопасно.
рыбаки

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