На Селенге в Улан-Удэ рыбака унесло на льдине

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина был спасён в районе села Сотниково



Мужчина 1973 года рождения рыбачил на реке Селенга в районе набережной Улан-Удэ. Во время рыбалки льдина откололась, и её стало уносить вниз по течению. На помощь рыбаку выехали спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Семь человек и три единицы техники были задействованы в спасении незадачливого любителя рыбалки. Происшествие случилось сегодня днём, 24 ноября.



- В районе села Сотниково спасателям удалось догнать уплывающую льдину и эвакуировать с неё улан-удэнца. Мужчина был транспортирован на берег. Он находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Специалисты предупреждают горожан, что в период становления льда выезжать или выходить на него небезопасно.

