Тайники были найдены в теплицах, общежитии и кочегарке
В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля изъяли около восьми килограммов марихуаны у работника растениеводческого хозяйства.
На территории фермы – в теплицах, общежитии и кочегарке – полицейские изъяли марихуану, которую спрятал 34-летний работники. Наркотики он хранил в мешках, пакетах и картонной коробке.
- Подозреваемый признался, что неделей ранее собрал конопли, из которой готовил гашиш для личного потребления. От медосвидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Житель Бурятии устроил на ферме хранилище конопли
Происшествия, Фото:
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