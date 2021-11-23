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Житель Бурятии устроил на ферме хранилище конопли

Житель Бурятии устроил на ферме хранилище конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Тайники были найдены в теплицах, общежитии и кочегарке

В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля изъяли около восьми килограммов марихуаны у работника растениеводческого хозяйства.

На территории фермы – в теплицах, общежитии и кочегарке – полицейские изъяли марихуану, которую спрятал 34-летний работники. Наркотики он хранил в мешках, пакетах и картонной коробке.

- Подозреваемый признался, что неделей ранее собрал конопли, из которой готовил гашиш для личного потребления. От медосвидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.


наркотики

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