Житель Бурятии устроил на ферме хранилище конопли

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Тайники были найдены в теплицах, общежитии и кочегарке



В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля изъяли около восьми килограммов марихуаны у работника растениеводческого хозяйства.



На территории фермы – в теплицах, общежитии и кочегарке – полицейские изъяли марихуану, которую спрятал 34-летний работники. Наркотики он хранил в мешках, пакетах и картонной коробке.



- Подозреваемый признался, что неделей ранее собрал конопли, из которой готовил гашиш для личного потребления. От медосвидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.





