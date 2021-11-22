В Бурятии сгорели дом и летняя кухня



Один из пожаров произошёл ночью



Накануне в Бурятии произошло несколько пожаров, о них сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вечером 21 ноября в СНТ «Селенга» в Тарбагатайском районе произошёл пожар в жилом доме. Приехавшие пожарные потушили пламя за 20 минут.



Дом выгорел изнутри полностью, повреждены конструкции крыши.



Причиной произошедшего, предположительно, послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



Этим же вечером в селе Хоринск от огня отстояли ещё один жилой дом. На момент прибытия пожарных было задымление.



Огонь повредил потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Распространения огня по конструкциям здания не было допущено.



- Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщают в агентстве республиканского агентства ГО и ЧС.



Также в ночь с 20 на 21 ноября в городе Кяхта сгорела летняя кухня. Произошло это, предположительно, по вине курильщика.







