В Бурятии сгорели дом и летняя кухня
Происшествия, Фото:
Один из пожаров произошёл ночью
Накануне в Бурятии произошло несколько пожаров, о них сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вечером 21 ноября в СНТ «Селенга» в Тарбагатайском районе произошёл пожар в жилом доме. Приехавшие пожарные потушили пламя за 20 минут.
Дом выгорел изнутри полностью, повреждены конструкции крыши.
Причиной произошедшего, предположительно, послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
Этим же вечером в селе Хоринск от огня отстояли ещё один жилой дом. На момент прибытия пожарных было задымление.
Огонь повредил потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Распространения огня по конструкциям здания не было допущено.
- Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, - сообщают в агентстве республиканского агентства ГО и ЧС.
Также в ночь с 20 на 21 ноября в городе Кяхта сгорела летняя кухня. Произошло это, предположительно, по вине курильщика.
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