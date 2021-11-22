Житель Бурятии едва не оставил пациентов больницы без кислорода

- Змеевики обнаружены и изъяты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Разбой». Подозреваемый заключен под стражу, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







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Днём 20 ноября в полицию Заиграевского района Бурятии обратилась работница больницы в селе Новая Брянь. Она сообщила о краже 10 змеевиков с газовых баллонов, необходимых для обеспечения медицинским кислородом пациентов.Неизвестный мужчина зашёл в отдельно стоящее здание, дверь которого оказалась открыта. Слесарь оставил дверь открытой, так как вышел на несколько минут, чтобы принять груз и подсоединить кислородные баллоны в другом помещении. Незваный посетитель же сорвал с баллонов медные трубки, ведущие в стационарное отделение, и сложил их в рюкзак.Незнакомца заметил вернувшийся в помещение работник. Он попытался остановить мужчину, однако тот, угрожая, ножом, сумел убежать. Ущерб составил 34 тысячи рублей.Уже вечером подозреваемый был задержан полицейскими. 47-летний сельчанин находился на улице в состоянии сильнейшего опьянения. Выяснилось, что медные изделия он решил украсть, чтобы сдать на металл, а на вырученные деньги купить водку. Для чего предназначалось медицинское оборудование и какой опасности он мог подвергнуть себя и пациентов, задержанный не подозревал.Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, а также отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против личности. Нигде не работает.