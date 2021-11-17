В Улан-Удэ зафиксировали очередной скандал в ТРЦ из-за QR-кодов

На место происшествия вызывали полицию
В улан-удэнском торговом центре Forum произошёл конфликт, связанный с пропускной системой в общественные места по QR-кодам. Видео произошедшего опубликовали в бурятском паблике uu_news. Происходящее автор видео назвал «кошмаром».
- Кошмар творится в торговых центрах. Не знаем точной сути, но связано с QR-кодами, паспортами и бедными охранниками, которые не справились и вызвали полицию, - пояснил очевидец.
На коротком видео запечатлено, как мужчина и женщина пытаются попасть в торговый центр, возможно не имея необходимых QR-кодов или справок. Разговор идёт на повышенных тонах.
Сотрудник ТРЦ показывает документ с разъяснениями о допуске людей в общественное место. В ответ мужчина напирает: «Написано, что вы имеете право меня выкинуть? Что имеете право на меня напасть? Здесь написано, в этом указе?» Женщина также громко требует ответа, можно ли «выкидывать» людей.
На помощь в разрешении конфликта подоспел полицейский.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в полицию обращались обе стороны конфликта.
- Сообщение поступало от двух сторон: охранника торгового центра и от гражданина. На данный момент проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе министерства внутренних дел.
Пользователи бурно обсуждают произошедшее. Многие вступились за охранников ТРЦ, которые всего лишь выполняют свою работу: «Сначала насмотрятся Ютуба и идут права качать», «Ерундой страдают. Работать надо, а не по ТРЦ ходить», «Бедные люди и бедные, кто стоит на входе, выполняя свою работу».
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай был в другом улан-удэнском торговом центре. 1 ноября антиваксеры (люди, выступающие против прививок) устроили скандал и требовали разъяснения – почему с них требуют предъявления QR-кода о вакцинации. На место даже выезжали сотрудники Росгвардии. Впрочем, задержаний не было, правоохранители лишь проследили за порядком.
Такая система пропуска в Бурятии действует как минимум до конца года. Для посещения торговых центров, СПА-салонов, соляриев и других общественных мест требуется предъявление QR-кода о вакцинации, перенесённом в течение полугода заболевании, справки о медотводе или результатов ПЦР-теста. Недавно сделали послабление для несовершеннолетних посетителей. Студентам старше 15 лет теперь можно посещать торговые центра при предъявлении студенческого билета. Остальные дети и подростки могут попасть внутрь только в сопровождении взрослых.
В Улан-Удэ зафиксировали очередной скандал в ТРЦ из-за QR-кодов
Происшествия, Фото:
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