Антиваксеры скандалят в торговых центрах Улан-Удэ

На место выезжали росгвардейцы
Накануне, 1 ноября, в торговом центре Galaxy в Улан-Удэ привлекли к себе внимание антиваксеры (люди, выступающие против прививок). Как стало известно «Байкал-Daily», мужчина и женщина потребовали от администрации торгового центра документ, на основании которого с них требуют предъявления QR-кода о вакцинации.
Обеспокоенные инцидентом представители торговых точек вызвали наряд Росгвардии. Приехавшие сотрудники проследили за порядком, так что дальше возмущений дело не пошло. После в происшествии разбиралась полиция.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные женщины «штурмом» ворвались в торговый центр, в котором охранник требовал предъявления QR-кода. Теперь в произошедшем разбирается полиция.
С 30 октября по 7 ноября на основании указа главы Бурятии вход в торговые центры и другие общественные места возможен только при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса, либо справки о перенесённом в течение полугода заболевании. А для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, наряду с документом о медицинском отводе необходимо предоставить отрицательный результат свежего лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.
Ообый порядок доступа в период нерабочих дней действует при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.
В целом по стране в этот период действуют нерабочие дни. В республике обошлись мягкими ограничительными мерами - без приостановления деятельности организаций, как это было прежде.
За последние сутки в республике зарегистрировано 185 случаев заражения коронавирусом, заболеваемость идёт в гору. Общее число больных достигло 63 508.
Антиваксеры скандалят в торговых центрах Улан-Удэ
Общество, Фото:
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