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В Иркутской области погрузчик задавил рабочего

В Иркутской области погрузчик задавил рабочего
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Чунском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти работника лесоперерабатывающего предприятия

В Иркутской области следственным отделом по Чунскому району СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, вечером 9 ноября на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в рабочем посёлке Октябрьский, мужчина, управляя погрузчиком и не включая свет фар, допустил наезд на рабочего. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался в больнице.

Следователями установлено, что водитель погрузчика не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами и самоходными машинами.

Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.
Иркутская область смерть наезд

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