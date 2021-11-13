В Иркутской области погрузчик задавил рабочего

В Чунском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти работника лесоперерабатывающего предприятия



В Иркутской области следственным отделом по Чунскому району СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.



По версии следствия, вечером 9 ноября на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в рабочем посёлке Октябрьский, мужчина, управляя погрузчиком и не включая свет фар, допустил наезд на рабочего. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался в больнице.



Следователями установлено, что водитель погрузчика не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами и самоходными машинами.



Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

