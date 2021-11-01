Улан-удэнец убил сестру из-за родительского дома

После убийства мужчина и его супруга отправились спать



31 октября в квартире дома на улице Краснодонская в Улан-Удэ была убита 58-летняя женщина. Она получила многочисленные ножевые ранения шеи, груди и живота, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.



По подозрению в убийстве задержан 63-летний брат покойной женщины.



По версии следствия, мужчина живёт вместе с женой. Вечером 30 октября к нему в гости приехала сестра. Втроём они стали употреблять спиртные напитки.



Во время застолья между братом и сестрой возник спор из-за пустующего дома родителей. Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору. Тогда мужчина схватил со стола нож и нанёс им сестре несколько ударов по различным частям тела.



Женщина скончалась на месте происшествия. Однако брат оставил её тело в коридоре. Вместе с женой они спокойно легли спать.



В полицию супруги позвонили только следующим утром.



Сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

