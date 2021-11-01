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В Бурятии женщина на «Приусе» насмерть сбила пешехода

В Бурятии женщина на «Приусе» насмерть сбила пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл вне «зебры»

За последние трое суток на дорогах Бурятии зарегистрировано одно смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по республике.

Всё произошло 29 октября в 20.10 часов на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в четырёх километрах от села Оронгой. 31-летняя женщина на автомобиле «Тойота Приус» вне зоны пешеходного перехода сбила 61-летнего мужчину.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 октября в Баргузинском районе погиб водитель «УАЗа».


ДТП смерть

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