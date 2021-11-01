Наезд произошёл вне «зебры»
За последние трое суток на дорогах Бурятии зарегистрировано одно смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по республике.
Всё произошло 29 октября в 20.10 часов на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в четырёх километрах от села Оронгой. 31-летняя женщина на автомобиле «Тойота Приус» вне зоны пешеходного перехода сбила 61-летнего мужчину.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 октября в Баргузинском районе погиб водитель «УАЗа».
В Бурятии женщина на «Приусе» насмерть сбила пешехода
Происшествия, Фото:
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