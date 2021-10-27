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В Бурятии подростки палками и камнями разбили автомобиль

В Бурятии подростки палками и камнями разбили автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Для этого несовершеннолетние пробрались в чужую ограду

За повреждение автомобиля будут привлечены к уголовной ответственности подростки из Закаменского района Бурятии.

Следствием установлено, что ночью 17 сентября двое несовершеннолетних 15 и 17 лет проникли в огражу жилого дома в селе Холтосон, где был припаркован автомобиль. Из хулиганских побуждений они палками и камнями разбили стекла транспортного средства, принадлежащего 49-летней местной жительнице, и скрылись.

Сотрудники ОУР ОМВД России по Закаменскому району задержали подростков. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».

Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учёт, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в Улан-Удэ. Между соседями произошёл конфликт из-за припаркованного под окнами жительницы первого этажа автомобиля. Женщина сбросила на машину тарелку. Ущерб составил 14 тысяч рублей. 
подростки

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