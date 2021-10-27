Женщина сбросила на машину тарелку
В Улан-Удэ полицейские расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 167 «Умышленные повреждении имущества».
Известно, что вечером 15 августа 21-летний улан-удэнец припарковал автомобиль во дворе дома по ул. Революции 1905 года. 44-летней соседке, проживающей на первом этаже, это не понравилось, и она потребовала молодого человека убрать транспортное средство. Водитель отказался и между ними возникла ссора.
Спустя некоторое время женщина, убедившись, что автовладелец не планирует перепарковывать иномарку, поднялась в квартиру. Взяв тарелку, она сбросила её на автомобиль, разбив стекло.
Ущерб, причинённый автовладельцу, составил более 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ соседка разбила стекло припаркованного под окнами авто
Происшествия, Фото:
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