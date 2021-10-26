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В Бурятии многодетная мать едва не убила сожителя

В Бурятии многодетная мать едва не убила сожителя
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина получила условный срок

33-летняя жительницы отдалённого села Баунтовского района Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з». 2 ст. 111 УК РФ).

Женщина потерпевшим жила в гражданском браке около семи лет, воспитывала троих малолетних детей, занималась немаленьким подсобным хозяйством: три коровы, два коня, теплицы, огород. Гражданский муж работал сторожем-кочегаром.

Семейная пара злоупотребляла алкоголем. Однако сожитель, дороживший работой, с алкоголем всё-таки сдерживал себя, то жена со спиртным особо себя не ограничивала.

Женщина в трезвом состоянии - спокойная, любящая мать, работящая хозяйка. Но в состоянии алкогольного опьянения она становилась агрессивной и неадекватной скандалисткой, постоянно создавала конфликтные ситуации, оскорбляла односельчан, лезла в драку.

В один из майских дней потерпевший, накануне употреблявший спиртное, решил продолжить возлияния со своим приятелем. Сожительница потерпевшего, тоже будучи в подпитии, через некоторое время присоединилась к компании. В ходе застолья потерпевший обвинил свою половину в супружеских изменах. Возмущённая нападками сожителя женщина схватила нож и воткнула ему в бок, после чего в состоянии шока расплакалась. Потерпевшего, которому был причинён тяжкий вред здоровью, его вывезли на вертолёте санавиации в районную больницу.

В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась. Вину в причинении вреда здоровью потерпевшему признали и глубоко раскаялась. Она извинилась перед потерпевшим, тот простил её, они примирились, проживают в настоящее время вместе, воспитывают детей.

Суд квалифицировал её действия по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие троих малолетних детей, принесение извинений потерпевшему. В качестве отягчающего обстоятельства суд учёл совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Приговором суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком на четыре года.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.


суд приговор

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