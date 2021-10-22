Пьяный житель Бурятии поджёг дом возлюбленной









21 октября пьяный молодой человек пришёл в очередной раз к супруге для того, чтобы поговорить. Девушки дома не оказалось, и тогда он взломал дверной замок и проник в дом. Затем он поджёг лежащий на полу в комнате палас и скрылся.



В результате возгорания дом с находившимся в нём имуществом полностью уничтожен. Общий ущерб, причинённый хозяйке жилища и квартиросъемщице, составил около 1,5 миллионов рублей.



Молодой человек официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.



Задержанный раскаялся в содеянном и объяснил свой поступок обидой на супругу и алкогольным опьянением.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





В результате возгорания дом с находившимся в нём имуществом полностью уничтожен. Общий ущерб, причинённый хозяйке жилища и квартиросъемщице, составил около 1,5 миллионов рублей.Молодой человек официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.Задержанный раскаялся в содеянном и объяснил свой поступок обидой на супругу и алкогольным опьянением.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.