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Пьяный житель Бурятии поджёг дом возлюбленной

Пьяный житель Бурятии поджёг дом возлюбленной
Происшествия,  Фото:МВД Бурятии
Ущерб составил 1,5 млн рублей

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём в Иволгинском районе Бурятии произошёл пожар. О случившемся сообщили в полицию.

На месте происшествия полицейские установили, что жилище снимала 31-летняя девушка. В тот же день оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в поджоге задержан 23-летний супруг женщины.

Известно, что пара в августе рассталась и готовилась к официальному разводу. Супруг неоднократно просил девушку возобновить отношения, но она постоянно отказывала, не желая общаться. Общих детей у пары нет.




21 октября пьяный молодой человек пришёл в очередной раз к супруге для того, чтобы поговорить. Девушки дома не оказалось, и тогда он взломал дверной замок и проник в дом. Затем он поджёг лежащий на полу в комнате палас и скрылся.

В результате возгорания дом с находившимся в нём имуществом полностью уничтожен. Общий ущерб, причинённый хозяйке жилища и квартиросъемщице, составил около 1,5 миллионов рублей.

Молодой человек официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Задержанный раскаялся в содеянном и объяснил свой поступок обидой на супругу и алкогольным опьянением.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Поджог пожар

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