Пьяный житель Бурятии поджёг дом возлюбленной

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём в Иволгинском районе Бурятии произошёл пожар. О случившемся сообщили в полицию.
На месте происшествия полицейские установили, что жилище снимала 31-летняя девушка. В тот же день оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в поджоге задержан 23-летний супруг женщины.
Известно, что пара в августе рассталась и готовилась к официальному разводу. Супруг неоднократно просил девушку возобновить отношения, но она постоянно отказывала, не желая общаться. Общих детей у пары нет.
21 октября пьяный молодой человек пришёл в очередной раз к супруге для того, чтобы поговорить. Девушки дома не оказалось, и тогда он взломал дверной замок и проник в дом. Затем он поджёг лежащий на полу в комнате палас и скрылся.
В результате возгорания дом с находившимся в нём имуществом полностью уничтожен. Общий ущерб, причинённый хозяйке жилища и квартиросъемщице, составил около 1,5 миллионов рублей.
Молодой человек официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
Задержанный раскаялся в содеянном и объяснил свой поступок обидой на супругу и алкогольным опьянением.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.