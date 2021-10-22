 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 октября

21 октября

Популярное

В пригороде Улан-Удэ подожгли дом

В пригороде Улан-Удэ подожгли дом
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Дом и пристрой выгорели изнутри

Днём 21 октября в селе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горел дом и пристрой изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут.

В результате пожара дом и пристрой выгорели изнутри, повреждены огнём снаружи на общей площади 84 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорела бесхозная баня
В Бурятии сгорела бесхозная баня
Происшествия, 22.10.2021
Пламя потушили за 20 минут 
В пригороде Улан-Удэ подожгли дом
В пригороде Улан-Удэ подожгли дом
Происшествия, 22.10.2021
Дом и пристрой выгорели изнутри
В Забайкалье утонули два мальчика
В Забайкалье утонули два мальчика
Происшествия, 22.10.2021
Дети катались по тонкому льду водоёма
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
Происшествия, 21.10.2021
Горожанка получила травмы при эвакуации
В Забайкалье произошло два пожара из-за сигарет
В Забайкалье произошло два пожара из-за сигарет
Происшествия, 21.10.2021
Окурки на балконы сбросили с верхних этажей 
В Усть-Илимске горел автосервис
В Усть-Илимске горел автосервис
Происшествия, 21.10.2021
После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы
В Иркутской области в лобовом ДТП погиб водитель «Тойоты»
В Иркутской области в лобовом ДТП погиб водитель «Тойоты»
Происшествия, 20.10.2021
Автомобилист не был пристёгнут ремнём безопасности 
В Иркутской области утонули два рыбака
В Иркутской области утонули два рыбака
Происшествия, 20.10.2021
Мужчины вышли на пятисантиметровый лёд
В Улан-Удэ подросток украл телефоны у инвалида и разбил их
В Улан-Удэ подросток украл телефоны у инвалида и разбил их
Происшествия, 20.10.2021
Решается вопрос о постановке юноши на учёт 
В Бурятии водитель без прав сбил 12-летнего велосипедиста
В Бурятии водитель без прав сбил 12-летнего велосипедиста
Происшествия, 20.10.2021
Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^