В пригороде Улан-Удэ подожгли дом





Днём 21 октября в селе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горел дом и пристрой изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут.В результате пожара дом и пристрой выгорели изнутри, повреждены огнём снаружи на общей площади 84 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.