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В Улан-Удэ водитель сбил пенсионера и скрылся с места ДТП

В Улан-Удэ водитель сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей этого дорожного происшествия

Госавтоинспекция Бурятии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего сегодня, 18 октября, около 12:45 на улице Бабушкина в Улан-Удэ.

По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 76-летнего мужчину. Пожилой пешеход двигался на разрешающий сигнал светофора.

После чего водитель с места ДТП скрылся. Пешеход с травмами госпитализирован в БСМП, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Свидетелей произошедшего дорожные полицейские просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 29-29-02, 29-29-99.
ДТП

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