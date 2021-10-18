В Улан-Удэ водитель сбил пенсионера и скрылся с места ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей этого дорожного происшествия



Госавтоинспекция Бурятии разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего сегодня, 18 октября, около 12:45 на улице Бабушкина в Улан-Удэ.



По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 76-летнего мужчину. Пожилой пешеход двигался на разрешающий сигнал светофора.



После чего водитель с места ДТП скрылся. Пешеход с травмами госпитализирован в БСМП, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Свидетелей произошедшего дорожные полицейские просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 29-29-02, 29-29-99.

