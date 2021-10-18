Мужчина «выскочил» на красный
Около трёх часов дня 17 октября в Улан-Удэ на улице Забайкальская произошло ДТП.
48-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 47-летнего мужчину, неожиданно вышедшего на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
- Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, с травами госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД п Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП, которое произошло на скользкой дороге в Баунтовском районе, пострадала 80-летняя пассажирка.
Пьяный пешеход угодил под колёса «Ниссана» в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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