В Бурятии в ДТП дети чаще всего попадают по субботам

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С начала года на дорогах Бурятии произошло 105 ДТП с участием детей



По итогам 9 месяцев текущего года в Бурятии сохраняется положительная тенденция к снижению основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма. Так, на 14,5% уменьшилось количество ДТП с участием несовершеннолетних (со 123 до 105), число погибших в них детей сократилось на 40% (с 5 до 3), раненых – на 5,9 % (со 136 до 128).



Вместе с тем, рост происшествий с несовершеннолетними отмечен в восьми районах республики: Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северобайкальском и Селенгинском районах.



Основным видом ДТП или 51,4% от общего числа аварий стали происшествия, в которых пострадали дети-пассажиры. По итогам 9 месяцев текущего года зарегистрировано 54 таких ДТП, в результате них два ребёнка погибли и 71 получил травмы различной степени тяжести. При этом в девяти случаях были нарушены правила перевозки детей-пассажиров в возрасте до семи лет. Сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей привлечены 4370 водителей.



Анализ показал, что 22 аварии с участием несовершеннолетних пассажиров произошли по причине нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, 10 ДТП – из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, 8 – ввиду несоблюдения очерёдности проезда. В 19 ДТП водители не имели соответствующих прав управления транспортом.



Максимум ДТП с детьми-пассажирами зафиксирован в субботу - 11 случаев, минимум приходится на четверг - 3 ДТП. При этом чаще всего ДТП с несовершеннолетними происходят с 17:00 до 18:00 - 8 ДТП.



Вторую по значимости (33,3%) группу ДТП с участием детей составили аварии, связанные с наездами транспорта на юных пешеходов. В 33 подобных авариях травмы получили 36 несовершеннолетних, один ребёнок погиб. 12 наездов на детей зафиксированы на пешеходных переходах.



Зарегистрирован рост числа ДТП, произошедших по собственной неосторожности несовершеннолетних. В 19 таких происшествиях скончался 1 юный пешеход и травмированы 18.



На 55,6% снизилось количество аварий с участием юных велосипедистов (8 ДТП), однако зафиксирован рост числа ДТП с участием подростков, управлявших мототранспортом. Несовершеннолетние водители мототехники стали участниками 15 происшествий с 15 пострадавшими, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

