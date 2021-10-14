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Житель Бурятии разобрал печку ради кражи

Житель Бурятии разобрал печку ради кражи
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сельчанина задержали росгвардейцы

В селе Кабанск Кабанского района Бурятии автопатруль вневедомственной охраны получил сообщение о краже. В ограду к местной жительнице проник неизвестный. Преступник зашёл в летний домик, частично разобрал кирпичную печь и похитил чугунную печную плиту.

При патрулировании на окраине районного центра сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые несли печное литьё.

В ход проверки документов и разбора один из мужчин сознался, что совершил кражу и пытался сдать украденное в пункт приёма металлолома.

Задержанного, 49-летнего неработающего местного жителя, доставили в отдел полиции. Причинённый владелице ущерб составил четыре тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии. 

кража Росгвардия

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