Житель Бурятии разобрал печку ради кражи





В селе Кабанск Кабанского района Бурятии автопатруль вневедомственной охраны получил сообщение о краже. В ограду к местной жительнице проник неизвестный. Преступник зашёл в летний домик, частично разобрал кирпичную печь и похитил чугунную печную плиту.При патрулировании на окраине районного центра сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые несли печное литьё.В ход проверки документов и разбора один из мужчин сознался, что совершил кражу и пытался сдать украденное в пункт приёма металлолома.Задержанного, 49-летнего неработающего местного жителя, доставили в отдел полиции. Причинённый владелице ущерб составил четыре тысячи рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.