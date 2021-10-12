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В Улан-Удэ бродячие псы загрызли домашнюю собаку

В Улан-Удэ бродячие псы загрызли домашнюю собаку
Происшествия,  Фото:КГХ
Дворовый пёс сидел на цепи

В сентябре по улице Барнаульская в микрорайоне Новая Комушка в Улан-Удэ два бездомных пса загрызли домашнюю собаку. Об инциденте штабу Октябрьского района по отлову собак рассказала владелица погибшего животного.

Бродячие псы жили по соседству с её участком в заброшенном доме. По словам женщины, ночью они выбили доску в заборе и загрызли её дворовую собаку, сидевшую на цепи. Через два дня служба по отлову забрала этих собак, но после проведения процедур ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) вернула обратно.

- Вот эти собаки. Зачем выпускать агрессивных собак? Страшно выйти в собственный огород, вдруг голодные опять выбьют доску в заборе и нападут уже на человека, а не на собаку. Страшно, - написала Светлана в группе оперативного штаба.

Такие же тревожные сообщения от жителей поступают и в штаб Железнодорожного района.

- Аршан. В районе улица Семашко агрессивная собака с биркой. Кобель светлого окраса, средний размер. Не просто облаивает, а пытается напасть, не боится человека. Видимо, прикормлен там и охраняет территорию. С ним несколько собак из близлежащих дворов (убегают под заборы при угрозе). Вопрос - кто и как проверял этого «милого» бездомыша на агрессию, и что он делает на улице? - написал в группе местный житель.

В сентябре была возобновлена работа оперативных штабов по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона», сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

В 2021 году в Улан-Удэ отловлено и выпущено после процедуры ОСВВ в прежнюю среду обитания свыше 3,5 тысяч безнадзорных животных. Как показывает статистика обращений горожан, чипированные, биркованные собаки часто ведут себя агрессивно. Агрессию проявляют и хозяйские собаки, находящиеся на самовыгуле. Управлением административного контроля в этом году уже составлено 65 протоколов за нападение домашней собаки на человека.

В этом году значительно увеличены штрафы за нарушение правил выгула и регистрации домашних животных, но видимо это не останавливает недобросовестных хозяев, так как на сегодня составлен 541 протокол за подобные административные правонарушения.

На сегодня в федеральном законе не определён порядок оценки агрессивности животного, из-за чего возникают вопросы по пожизненному содержанию данного животного в приюте. На открытом круглом столе, организованном в августе комитетом городского хозяйства, эти вопросы обсуждались с представителями зоозащитных организаций, руководителями приютов для животных, служб по отлову, профессиональными кинологами.
собаки

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