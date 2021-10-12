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В Улан-Удэ спасли провалившегося в яму мужчину

В Улан-Удэ спасли провалившегося в яму мужчину
Происшествия,  Фото:управление по ЧС Улан-Удэ
Первую помощь пострадавшему оказали случайные свидетели

Накануне, 11 октября, спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы городского управления ЧС провели спасательные работы по подъёму рабочего строительной компании из ямы. Мужчина провалился и был засыпан грунтом с головой.

В течение 40 минут спасатели освобождали разнорабочего из песчаного плена.

Как оказалось, пострадавший выполнял земляные работы. Очевидцы происшествия смогли только откопать его голову до приезда спасателей, чтобы он не задохнулся.

На месте работали три сотрудника поисково-спасательной службы.

- Первую помощь пострадавшему оказали случайные свидетели, которые освободили его голову из грунта. Свидетели сделали самодельные веревки, чтобы помочь рабочему выбраться из ямы, но их усилия не увенчались успехом, - рассказал спасатель Александр Брынько.

Своевременная помощь сохранила жизнь человеку. Пострадавшего буквально выкопали из глубокой ямы и передали специалистам скорой помощи.
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