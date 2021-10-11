 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 октября

10 октября

Популярное

В Бурятии убийца трёх человек получил 21 год колонии

В Бурятии убийца трёх человек получил 21 год колонии
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Ранее убийца не был знаком со своими жертвами

Сегодня, 11 октября, Верховный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя, убившего трёх человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», кровавая расправа произошла в октябре 2020 года. Пьяный мужчина в поисках своей сестры вместе с родственниками и друзьями приехал к дому на улице Денисова в Улан-Удэ. Мужчина ворвался в квартиру и, действительно, застал там сестру. Она распивала алкоголь с несколькими собутыльниками. Брат кинулся их избивать, а затем схватил на кухне нож и нанёс множество ударов хозяину квартиры, его матери и их знакомому.

От полученных повреждений все трое скончались на месте.

Убийца заставил сестру замыть следы преступления, после чего поджёг мягкую мебель в квартире, надеясь уничтожить улики.

Затем на окраине города он выкинул нож, а в доме у знакомой в печи сжёг свою окровавленную одежду. Однако, несмотря на предпринятые меры, вскоре мужчина был задержан.

На задержанного возбудили уголовные дела об убийстве двух и более лиц, а также умышленном уничтожении имущества, совершённом путём поджога.

Суд назначил виновному наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске отравились воспитанники детсада
В Ангарске отравились воспитанники детсада
Происшествия, 11.10.2021
В больницу привели шестерых детей
В Бурятии в «ЭкоАльянс» пришли следователи
В Бурятии в «ЭкоАльянс» пришли следователи
Происшествия, 11.10.2021
Проводились следственные действия, связанные с выемкой документов
Эксгибиционист довёл улан-удэнку до слёз
Эксгибиционист довёл улан-удэнку до слёз
Происшествия, 11.10.2021
Извращенец напугал девушку возле дома
Улан-удэнец оборудовал наркопритон в сарае
Улан-удэнец оборудовал наркопритон в сарае
Происшествия, 11.10.2021
В помещение он провёл электричество и установил плиту
В Забайкалье семь раз судимый мужчина убил свою мать
В Забайкалье семь раз судимый мужчина убил свою мать
Происшествия, 11.10.2021
Мужчина нанёс свыше десятка ножевых ранений  
Иркутская строительная компания перевела мошенникам 1,2 млн
Иркутская строительная компания перевела мошенникам 1,2 млн
Происшествия, 11.10.2021
Аферисты отправили фейковый договор на партию арматуры
В Бурятии сбили пьяного велосипедиста
В Бурятии сбили пьяного велосипедиста
Происшествия, 11.10.2021
На велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы
Туристы, ехавшие из Иркутска в Бурятию, пострадали в крупном ДТП
Туристы, ехавшие из Иркутска в Бурятию, пострадали в крупном ДТП
Происшествия, 11.10.2021
Пассажиры автобуса ехали из Иркутска в Тункинскую долину  
В Забайкалье экс-сотрудник транспортной полиции предстал перед судом
В Забайкалье экс-сотрудник транспортной полиции предстал перед судом
Происшествия, 11.10.2021
Помощник оперативного дежурного пытался обмануть задержанного
Пассажирку рейса Москва – Иркутск наказали за курение электронной сигареты
Пассажирку рейса Москва – Иркутск наказали за курение электронной сигареты
Происшествия, 11.10.2021
Девушка рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний
В Иркутской области на федеральной трассе насмерть сбили женщину
В Иркутской области на федеральной трассе насмерть сбили женщину
Происшествия, 11.10.2021
На погибшей не было необходимых световозвращающих элементов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^