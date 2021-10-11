Ранее убийца не был знаком со своими жертвами
Сегодня, 11 октября, Верховный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя, убившего трёх человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», кровавая расправа произошла в октябре 2020 года. Пьяный мужчина в поисках своей сестры вместе с родственниками и друзьями приехал к дому на улице Денисова в Улан-Удэ. Мужчина ворвался в квартиру и, действительно, застал там сестру. Она распивала алкоголь с несколькими собутыльниками. Брат кинулся их избивать, а затем схватил на кухне нож и нанёс множество ударов хозяину квартиры, его матери и их знакомому.
От полученных повреждений все трое скончались на месте.
Убийца заставил сестру замыть следы преступления, после чего поджёг мягкую мебель в квартире, надеясь уничтожить улики.
Затем на окраине города он выкинул нож, а в доме у знакомой в печи сжёг свою окровавленную одежду. Однако, несмотря на предпринятые меры, вскоре мужчина был задержан.
На задержанного возбудили уголовные дела об убийстве двух и более лиц, а также умышленном уничтожении имущества, совершённом путём поджога.
Суд назначил виновному наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии убийца трёх человек получил 21 год колонии
Происшествия, Фото:
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