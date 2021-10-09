ДТП произошло недалеко от посёлка Николаевский
8 октября в 3 часа дня в Тарбагатайском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.
- 40-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Улан-Удэ – Подлопатки», в четырёх километрах от посёлка Николаевский не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель с травмами госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса автомобиля.
В Бурятии пьяный водитель опрокинул автомобиль
Происшествия, Фото:
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