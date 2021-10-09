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В Бурятии пьяный водитель опрокинул автомобиль

В Бурятии пьяный водитель опрокинул автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло недалеко от посёлка Николаевский

8 октября в 3 часа дня в Тарбагатайском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.

- 40-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Улан-Удэ – Подлопатки», в четырёх километрах от посёлка Николаевский не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Водитель с травмами госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса автомобиля
ДТП алкогольное опьянение

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