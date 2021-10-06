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В Улан-Удэ водитель-наркоман пытался убежать от сотрудников ДПС

В Улан-Удэ водитель-наркоман пытался убежать от сотрудников ДПС
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина выдал себя неадекватным поведением

Днём 3 октября сотрудники ДПС в Улан-Удэ заметили водителя, который не был пристегнут ремнём безопасности, а во время движения вёл себя неадекватно. Автоинспектор потребовал водителя остановить машину и выйти из неё, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

При проверке документов полицейский почувствовал исходивший от водителя характерный запах конопли. Автоинспектор предложил мужчине добровольно выдать находившиеся при нём наркотики, но водитель попытался убежать.

Мужчину догнали и задержали. При проверке оказалось, что у мужчины во внутреннем кармане куртки были спрятаны две пластиковые бутылки: одна с гашишным маслом весом около 100 граммов, другая – с пятью граммами гашиша.

После проведённого медицинского освидетельствования водитель привлечён к административной ответственности за езду в состоянии опьянения. Кроме того, за потребление наркотических средств на улан-удэнца составлен административный протокол.

Автоинспекторы отстранили мужчину от управления машиной и передали следователям.

Выяснилось, что 36-летний улан-удэнец ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Днём 3 октября он заготовил наркотики в Иволгинском районе и вёз домой. Со слов подозреваемого, наркотики ему были нужны только для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
наркотики ГИБДД водители

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