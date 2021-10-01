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В Улан-Удэ в коллекторе нашли труп

В Улан-Удэ в коллекторе нашли труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причина смерти пока не установлена

Накануне, 30 сентября, на улице Лебедева в Улан-Удэ в коллекторе был обнаружен труп мужчины.

- Вчера в отдел полиции Октябрьского района поздно вечером поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что в тепловом коллекторе обнаружено тело мужчины, - сообщили в МВД по Бурятии.

Как сообщили «Байкал-Daily» в СУ СК РФ по Бурятии, по данному факту проводится доследственная проверка.

- Проводится доследственная проверка, в ходе которой назначено и проводится судебно-медицинское исследование. Причина смерти пока не установлена, - отметили в следственном управлении.

Видимых телесных повреждений на теле не обнаружили.



смерть

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