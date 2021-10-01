В Улан-Удэ в коллекторе нашли труп

Причина смерти пока не установлена



Накануне, 30 сентября, на улице Лебедева в Улан-Удэ в коллекторе был обнаружен труп мужчины.



- Вчера в отдел полиции Октябрьского района поздно вечером поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что в тепловом коллекторе обнаружено тело мужчины, - сообщили в МВД по Бурятии.



Как сообщили «Байкал-Daily» в СУ СК РФ по Бурятии, по данному факту проводится доследственная проверка.



- Проводится доследственная проверка, в ходе которой назначено и проводится судебно-медицинское исследование. Причина смерти пока не установлена, - отметили в следственном управлении.



Видимых телесных повреждений на теле не обнаружили.







