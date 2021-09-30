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«Пункт назначения»: В Бурятии произошло ДТП с сорвавшимися брёвнами

«Пункт назначения»: В Бурятии произошло ДТП с сорвавшимися брёвнами
Происшествия,  Фото:страница Батыра Артыкова, "Аноним 03"
По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей

Сегодня в первой половине дня на 470 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» недалеко от горы Спящий Лев в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, которое сравнили с эпизодом фильма «Пункт назначения».

Видео происшествия появилось на странице аварийного комиссара Батыра Артыкова и в паблике «Аноним 03». В результате аварии брёвна с лесовоза высыпались на дорогу и на ехавшие позади автомобили. Сообщается, что транспортный поток на трассе в этот момент был плотным.


По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, которая приводится в группе «Тарбагатай-инфо», у автомобиля «КамАЗ», гружённого лесом, отцепился прицеп с брёвнами. Прицеп врезался в фуру.

По предварительным данным ЕДДС, пострадал водитель фуры. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

Также известно, что повреждены два легковых автомобиля.
ДТП

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