«Пункт назначения»: В Бурятии произошло ДТП с сорвавшимися брёвнами

По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей
Сегодня в первой половине дня на 470 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» недалеко от горы Спящий Лев в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, которое сравнили с эпизодом фильма «Пункт назначения».
Видео происшествия появилось на странице аварийного комиссара Батыра Артыкова и в паблике «Аноним 03». В результате аварии брёвна с лесовоза высыпались на дорогу и на ехавшие позади автомобили. Сообщается, что транспортный поток на трассе в этот момент был плотным.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, которая приводится в группе «Тарбагатай-инфо», у автомобиля «КамАЗ», гружённого лесом, отцепился прицеп с брёвнами. Прицеп врезался в фуру.
По предварительным данным ЕДДС, пострадал водитель фуры. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.
Также известно, что повреждены два легковых автомобиля.
По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей
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