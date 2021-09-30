«Пункт назначения»: В Бурятии произошло ДТП с сорвавшимися брёвнами

По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей







Видео происшествия появилось на странице аварийного комиссара Батыра Артыкова и в паблике «Аноним 03». В результате аварии брёвна с лесовоза высыпались на дорогу и на ехавшие позади автомобили. Сообщается, что транспортный поток на трассе в этот момент был плотным.





Сегодня в первой половине дня на 470 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» недалеко от горы Спящий Лев в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, которое сравнили с эпизодом фильма «Пункт назначения».По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района, которая приводится в группе «Тарбагатай-инфо», у автомобиля «КамАЗ», гружённого лесом, отцепился прицеп с брёвнами. Прицеп врезался в фуру.По предварительным данным ЕДДС, пострадал водитель фуры. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.Также известно, что повреждены два легковых автомобиля.