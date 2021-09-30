В Улан-Удэ неизвестные заливают клеем домофоны

Вредители повредили уже десятки домофонных панелей. ВИДЕО
Полиция Улан-Удэ разыскивает молодых людей, которые выводят из строя домофоны.
Молодые люди с января повредили десятки домофонных панелей, сообщили в МВД по Бурятии.
11 сентября они залили клеем 29 домофонных устройств в многоквартирных домах по улицам Ключевской, Трубачеева, Тобольской, на бульваре Карла Маркса, в микрорайонах 142 и 140 «Б». В результате панели были выведены из строя.
Всех, кто располагает информацией о личности граждан на видео и фото или их местонахождении полицейские просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8(999)275-34-07, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
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