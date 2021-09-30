В республике стали чаще выявлять водителей, вновь севших за руль пьяными
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков напомнил о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.
За восемь месяцев 2021 года в Бурятии 1038 водителей попались на повторной пьяной езде. Это на 20 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост выявляемости обусловлен активизацией рейдовой работы МВД, сообщили в прокуратуре Бурятии.
- Распространены случаи пьяного вождения лицами, уже привлечёнными к уголовной ответственности. В соответствии с частью 2 статьи 264.1 УК РФ, им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. С учётом указанной нормы закона и в соответствии с позицией государственных обвинителей только за истекший период текущего года 138 водителей судами Бурятии направлены для отбытия наказания в исправительные колонии, - сообщил Дмитрий Хобраков.
В случае гибели потерпевших либо причинения им тяжкого вреда здоровью уголовная ответственность в зависимости от количества пострадавших наступает уже по частям 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, наиболее строгой санкцией по которой является лишение свободы на срок до 15 лет.
- Принципиальность в вопросе уголовной ответственности обусловлена повышенной опасностью данных деяний для участников дорожного движения, а также тем фактом, что зачастую жертвами пьяных водителей становятся дети. Прокуратурой республики продолжается реализация указания Генерального прокурора Российской Федерации от 19 марта 2020 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», - сообщил Дмитрий Хобраков.
С начала года в Бурятии лишились свободы 138 пьяных водителей
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