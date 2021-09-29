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Мошенник, обманувший жителя Бурятии, указал счёт своей сожительницы

Мошенник, обманувший жителя Бурятии, указал счёт своей сожительницы
Происшествия, 
Аферист выбрал свою жертву, набрав номер наугад

В Бурятии за восемь месяцев 2021 года расследовали 216 уголовных дел по фактам мошенничеств, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, полицейские раскрыли мошенничество, совершённое в отношении 53-летнего жителя Северобайкальска. Аферистом оказался 32-летний иркутянин.

- Решив подзаработать, он наугад набрал абонентский номер телефона, представился собеседнику двоюродным братом. Убедившись, что ему поверили, попросил в долг 2700 рублей. При этом злоумышленник указал номер банковского счёта сожительницы, - рассказали в МВД по Бурятии.

Дознаватель легко установил владелицу счёта. Её допросили, и женщина рассказала, что карта находится в пользовании гражданского супруга. Телефонного мошенника задержали, он признал свою вину и возместил причинённый ущерб.

В настоящее время уголовное дело находится в суде.


Ещё один факт мошенничества, уже с использованием мессенджера, был расследован дознанием ОМВД России по Заиграевскому району. Фигуранткой уголовного дела также оказалась жительница Иркутска.

25-летняя девушка, ранее занимавшая продажей через Интернет, в августе создала группу по продаже детских вещей в мессенджере. Одной из жертв стала 32-летняя жительница села Новая Брянь. Женщина оформила и оплатила заказ детских вещей на сумму около трёх тысяч рублей, однако так его и не получила. Пострадавшие были также выявлены в Чите, Иркутске и Ангарске.

Ранее иркутянка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи с причинением значительного ущерба. Женщина нигде не работает и воспитывает двоих детей.

Уголовное дело по данному факту также направлено в суд.
мошенничество

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