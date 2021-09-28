Соседний Забайкальский край также вошёл в пятёрку
Бурятия вошла в пятёрку регионов с наибольшей долей преступлений, совершённых нетрезвыми людьми. Рейтинг представило издание «Ведомости» со ссылкой на доклад министерства внутренних дел России.
Лидирует здесь Республика Тыва — 50,6%. В топ-5 вошли Ненецкий АО (49,1%), Забайкальский край (46,8%), Республика Саха (Якутия) (44,9%), и Республика Бурятия (44,3%).
- Каждое четвёртое (28,3%) преступление, расследованное в России в январе-августе этого года, было совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в материале «Ведомостей».
В целом в стране с января по августа зарегистрировали почти 1,36 млн преступлений — на 0,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Предварительно расследовано 56%, или 704 149 из них.
Таким образом, 199 526 расследованных преступлений совершили лица в состоянии алкогольного опьянения. Это на 7,4% меньше в годовом выражении. При этом 34 884 таких преступлений были тяжкими или особо тяжкими. Их количество выросло по сравнению с январем-августом 2020 г. на 1,3%.
- Еще 0,8% всех расследованных преступлений совершили лица в состоянии наркотического опьянения: таких инцидентов зафиксировано 5729. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее. При этом почти половина — 2717 — подобных преступлений были тяжкими или особо тяжкими, - отмечается в материале «Ведомостей».
Наибольшую часть расследованных нарушений закона совершили рецидивисты — 418 301 (59,4%).
Бурятия вошла в число лидеров по «пьяным» преступлениям в России
Происшествия, Фото:
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