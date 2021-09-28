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Улан-удэнец ограбил 87-летнюю старушку

Улан-удэнец ограбил 87-летнюю старушку
Происшествия, 
Грабитель снял со старушки серьги с рубином

В Улан-Удэ оперативники задержали грабителя, нападавшего на пожилую женщину с ограниченными возможностями здоровья; об этом случае сообщили в МВД по Бурятии.

За 87-летней бабушкой и её немощным сыном ухаживает племянница. В апреле, когда женщина слегла в больницу, у пенсионерки похитили золотые серьги с рубином. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Племянница пожилой женщины узнала о произошедшем спустя несколько месяцев и сразу же обратилась в полицию. Она пояснила, что серьги у пенсионерки отобрал гостивший приятель её неходячего сына. Сперва он попросил хозяйку добровольно отдать ему золотые изделия. Однако получил отказ и, толкнув пенсионерку, снял их сам.

Полиция задержала 39-летнего мужчину. Оказалось, что серьги он по паспорту друга сдал в ломбард. Вырученные деньги приятели пропили.

Ранее он был неоднократно судим, в том числе, за имущественные преступления. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».
грабеж

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