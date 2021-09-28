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В Бурятии нашли перевёрнутую лодку пропавших рыбаков

В Бурятии нашли перевёрнутую лодку пропавших рыбаков
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Во время последнего разговора двое пропавших рыбаков рассказали об ухудшившейся погоде

В сложных метеорологических условиях в течение четырёх суток спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС вели поиск двух жителей Байкальска.

Рыбаки 23 сентября в 20:30 на моторной лодке «Барракуда» вышли из местности Прорва Кабанского района Бурятии. Мужчины направлялись в посёлок Большое Голоустное Иркутской области. Около четырёх часов утра 24 сентября они сообщили родственникам, что погода сильно ухудшилась, и они направляются к берегу. После этого на связь мужчины больше не выходили.

В понедельник, 27 сентября, в двух километрах от берега в районе села Истомино Кабанского района была обнаружена затонувшая лодка. Родные пропавших рыбаков подтвердили, что это их лодка.


- В ходе работ были обследованы более 700 километров акватории озера и береговой линии от местности Прорва до посёлка Большое Голоустное. К поисково-спасательным работам были привлечены 23 спасателя и 12 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас поиски приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

пропавшие без вести рыбаки Байкал

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