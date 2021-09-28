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В Бурятии водитель сбила пешехода и попала в больницу

В Бурятии водитель сбила пешехода и попала в больницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл на «зебре»

27 сентября в Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Среди них одно ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всё произошло в 21.30 часов в селе Кырен Тункинского района. 67-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Пробокс», сбила 32-летнего мужчину. Наезд произошёл прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП и сбитый пешеход, и водитель были доставлены в больницу.

Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 381 нарушение ПДД. В том числе задержаны 25 водителей, находящиеся за рулём в состоянии опьянения. Ещё трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также шесть человек попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезды на пешеходов в Бурятии были зафиксированы 16 сентября. В Улан-Удэ на улице Гагарина сбили студента, вышедшего из трамвая, а на бульваре Карла Маркса пенсионерку сбил автомобиль при движении задним ходом.




ДТП

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