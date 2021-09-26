Они выкопали из земли 20 метров кабеля и разрубили его на куски
В мае 2021 года житель Бурятии предложил своему знакомому украсть кабель. Тот в свою очередь согласился на предложение.
Мужчины выкопали из земли 20 метров кабеля, разрубили его на куски. Однако распорядиться украденным они не смогли - были задержаны на месте преступления
Своими действиями приятели причинили ущерб потерпевшему на сумму 10 615 рублей.
В отношении одного из мужчин уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим. При этом, судом учтено, что им совершено преступление средней тяжести, ущерб потерпевшему возмещён, он ранее не судим, характеризуется положительно.
В отношении другого мужчины в прекращении уголовного дела отказано, поскольку он ранее судим, совершил преступление в период отбывания условного осуждения. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Постановление и приговор вступили в законную силу, сообщили в Прибайкальском районном суде.
В Бурятии двое приятелей попались на краже кабеля
Происшествия, Фото:
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