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В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид

В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обвиняемый в убийстве дважды выдумывал свои версии

55-летний улан-удэнец, пытавшийся инсценировать убийство как суицид, пойдёт под суд.

Всё произошло в августе 2020 года в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. По данным следствия, в гости к местному жителю приехал его друг. На веранде дома они стали распивать алкоголь.

Позже опьяневшие мужчины поссорились. Хозяин дома напал на приятеля и убил его на месте, нанеся травмы в лицо, шею и грудь.

Затем убийца спрятал часть своей одежды, на которых, как полагает следствие, остались обильные следы крови. Только после этого он вызвал «скорую».

Приехавшим полицейским и следователям улан-удэнец заявил, что приятель, видимо, покончил с жизнью самоубийством. При этом мужчина уверял, что в этот момент его дома не было.

Позднее в ходе допроса он изменил показания и сообщил, что заснул за столом, а когда проснулся, то увидел собутыльника с ранами на теле.

- Однако следствием его противоречивые показания поставлены под сомнение. В ходе экспертных исследований на штанах мужчины обнаружены слабовидимые пятна, образованные за счёт брызг от крови потерпевшего. Эксперт, проводивший медико-криминалистическую экспертизу, счёл маловероятным причинение повреждений самим потерпевшим. Эти доказательства вкупе с другими уликами послужили основанием для изобличения мужчины и предъявления ему обвинения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Уголовное дело по обвинению задержанного в убийстве направлено в суд для рассмотрения.
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