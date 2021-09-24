Обвиняемый в убийстве дважды выдумывал свои версии
55-летний улан-удэнец, пытавшийся инсценировать убийство как суицид, пойдёт под суд.
Всё произошло в августе 2020 года в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. По данным следствия, в гости к местному жителю приехал его друг. На веранде дома они стали распивать алкоголь.
Позже опьяневшие мужчины поссорились. Хозяин дома напал на приятеля и убил его на месте, нанеся травмы в лицо, шею и грудь.
Затем убийца спрятал часть своей одежды, на которых, как полагает следствие, остались обильные следы крови. Только после этого он вызвал «скорую».
Приехавшим полицейским и следователям улан-удэнец заявил, что приятель, видимо, покончил с жизнью самоубийством. При этом мужчина уверял, что в этот момент его дома не было.
Позднее в ходе допроса он изменил показания и сообщил, что заснул за столом, а когда проснулся, то увидел собутыльника с ранами на теле.
- Однако следствием его противоречивые показания поставлены под сомнение. В ходе экспертных исследований на штанах мужчины обнаружены слабовидимые пятна, образованные за счёт брызг от крови потерпевшего. Эксперт, проводивший медико-криминалистическую экспертизу, счёл маловероятным причинение повреждений самим потерпевшим. Эти доказательства вкупе с другими уликами послужили основанием для изобличения мужчины и предъявления ему обвинения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Уголовное дело по обвинению задержанного в убийстве направлено в суд для рассмотрения.
В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Украденное мужчина продал знакомому
Мужчина украл более 800 тысяч
Женщину на семь лет лишили свободы
Парень забрал выручку и телефон продавца
Мужчина признался в совершении преступления и исчез
Мужчина после ночёвки прихватывал за собой технику
Ущерб составил 10 тысяч рублей
Материалы уголовного дела содержатся в более чем 150 томах
Виновник аварии так торопился скрыться, что потерял ценную улику
Браконьеры убили косулю, ослепив её
Лес незаконно вывозили в Китай
Пострадавший несколько дней находился в больнице
Мошенницу бурятские полицейские разыскали в Забайкальском крае
Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки
Сосед потерпевшего вовремя нагрянул к нему в дом