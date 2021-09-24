В Бурятии поймали браконьеров с тушей косули

Браконьеров задержали в лесу в местности Субурган. В их тракторе нашли заряженное огнестрельное оружие, патроны и тушу разделанного животного. Мужчины убили сибирскую косулю, ослепив её. На их телефоне нашли фотографию этого животного с простреленной головой.







В настоящее время проводится экспертиза, устанавливается ущерб, причинённый незаконной добычей животного.







Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, МВД и инспекторы Бурприроднадзора поймали двоих браконьеров в Закаменском районе Бурятии.- Граждане находились в общедоступных охотничьих угодьях в период, когда охота повсеместно запрещена. В ходе разбирательств было установлено, что ночью мужчины с помощью светового устройства убили сибирскую косулю, используя гладкоствольное ружьё «Вепрь», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Задержанные – жители Закаменского и Еравнинского районов, им по 34 года. Они были доставлены в отдел полиции.- В отношении владельца оружия по результатам рассмотрения материалов уголовного дела будет принято решение об аннулировании разрешения на хранение и ношение оружия и изъятия его, - уточнили в Росгвардии.