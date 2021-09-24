Мошенницу бурятские полицейские разыскали в Забайкальском крае
Сотрудники уголовного розыска Кижингинского района Бурятии приехали в Забайкальский край, чтобы задержать мошенницу. 30-летняя женщина оформила кредитную карту на имя умершего родственника из Бурятии. Мужчина до своей смерти долгое время жил в селе Новокижингинск.
После смерти родственницы женщина, сменив пароль, зашла в банковское приложение на телефоне умершего. Она подала заявку на выдачу от его имени кредитной карты лимитом в 100 тысяч рублей. Полученные деньги перевела на свою карту и потратила.
Задолженность по кредиту она не гасила долгое время, решив, что долги будут аннулированы в связи со смертью заёмщика. В итоге накопился долг на сумму более 126 тысяч рублей.
- В содеянном жительница Забайкальского края призналась и возместила причинённый ущерб. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Трудоустроена. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На умершего жителя Бурятии взяли кредит
Происшествия, Фото:
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