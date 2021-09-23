Волонтёры отправились искать рыбака и сами пропали
В помощь наземным группировкам Байкальского поисково-спасательного отряда в Кабанский район Бурятия направлен вертолёт Ми-8 МЧС. На борту находятся спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в настоящее время на реках Снежная, Селенгинка, Ара-Буректай продолжаются поиски пяти жителей села Выдрино. Они 15 сентября ушли в район, где опрокинулась лодка. В ней находились три человека, и один из рыбаков не добрался до берега - он числится пропавшим без вести. Родственники организовали добровольцев на его поиски, но 20 сентября в назначенное время их группа не вышла на связь.
21 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было.
Выше порога Серая Ямка спасатели разбили лагерь, и сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены. Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств сотрудники МЧС пешком осмотрели участок береговой линии, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай. Затрудняет продвижение наземных групп сложный рельеф местности, поэтому возникла необходимость применения авиации.
В Бурятии на поиски пяти пропавших человек вылетел вертолёт
Происшествия, Фото:
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