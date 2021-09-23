В Бурятии продолжают искать пропавшую группу из пяти человек

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС продолжают поиски пяти мужчин. Они ушли 15 сентября в сторону реки Снежной, протекающей по территории Слюдянского района Иркутской области и Кабанского района Бурятии. Связь с ними пропала.
- 22 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога Серая Ямка сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств спасатели пешком осматривают береговую линию, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября во время сплава опрокинулась лодка, в которой находились три рыбака. Двум из них удалось выбраться на берег, третий, подхваченный течением, пропал из их поля зрения. На протяжении нескольких дней поиски мужчины вели спасатели. К сожалению, безрезультатно.
15 сентября из села Выдрино в Бурятии вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежная с намерением осмотреть местность. 20 числа они должны были выйти на связь, но до сегодняшнего дня этого не сделали. В экстренные службы об этом вчера сообщили их родные. На поиски группы отправились сотрудники МЧС.
Река Снежная протекает на территории двух регионов – Бурятии и Иркутской области.