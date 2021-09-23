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В Бурятии продолжают искать пропавшую группу из пяти человек

В Бурятии продолжают искать пропавшую группу из пяти человек
Происшествия,  Фото:предоставлено ГУ МЧС по Иркутской области
Группа из пяти добровольцев, искавшая потерявшегося рыбака, пропала сама

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС продолжают поиски пяти мужчин. Они ушли 15 сентября в сторону реки Снежной, протекающей по территории Слюдянского района Иркутской области и Кабанского района Бурятии. Связь с ними пропала.

- 22 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога Серая Ямка сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств спасатели пешком осматривают береговую линию, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай.


Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября во время сплава опрокинулась лодка, в которой находились три рыбака. Двум из них удалось выбраться на берег, третий, подхваченный течением, пропал из их поля зрения. На протяжении нескольких дней поиски мужчины вели спасатели. К сожалению, безрезультатно.

15 сентября из села Выдрино в Бурятии вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежная с намерением осмотреть местность. 20 числа они должны были выйти на связь, но до сегодняшнего дня этого не сделали. В экстренные службы об этом вчера сообщили их родные. На поиски группы отправились сотрудники МЧС.

Река Снежная протекает на территории двух регионов – Бурятии и Иркутской области.

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