Любитель наркотиков пытался удрать от росгвардейцев
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали молодого человека, у которого при себе были наркотики. Свёрток с ними парень выбросил прямо на глазах росгвардейцев, а после пытался убежать.
- Находясь на маршруте патрулирования в Октябрьском районе, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили подозрительного молодого человека. В ходе проверки документов было установлено, что он ранее привлекался за потребление наркотических средств. В ходе досмотра задержанный выкинул свёрток и попытался убежать, но был задержан, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
В свёртке оказалась наркотическое вещество растительного происхождения.
Задержанный 26-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последнее время участились подобные случаи. Недавно на улице Трубачеева улан-удэнец занервничал при виде росгвардейцев и на их же глазах положил пакет с наркотиками в кусты.
В начале августа в Онохое мужчина, увидев приближающийся патрульный автомобиль, бросил пакет с марихуаной на землю и попытался скрыться.
В Улан-Удэ молодой человек также при виде патрульного автомобиля выбросил свёрток с гашишным маслом.
В конце июля улан-удэнец, у которого при себе были наркотики, также пытался удрать от росгвардейцев. Молодой человек выкинул наркотики на ходу, крича: «Это не моё!»
В июне на улице Бабушкина мужчина, которого остановили для проверки документов, внезапно пустился бежать. На ходу он выбросил в кусты свёрток с коноплёй.
Также в июне в Прибайкальском районе подросток выкинул пакет с коноплёй на глазах росгвардейцев.
Улан-удэнец выкинул наркотики во время досмотра
Происшествия, Фото:
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