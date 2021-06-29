Убегая от росгвардейцев, улан-удэнец выбросил пакет с наркотиком

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчина пустился бежать в сторону частного сектора



Возле железнодорожного переезда на улице Бабушкина в Улан-Удэ группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратила внимание на мужчину, который явно был пьян.



Росгвардейцы решили установить личность мужчины. Однако он внезапно пустился бежать в сторону частного сектора. На бегу он выбросил в кусты полиэтиленовый пакет.



Сотрудники вневедомственной охраны догнали убегавшего, а в пакете обнаружили травянистую массу с характерным запахом дикорастущей конопли и бутылку растворителя.



Задержанный, 39-летний житель Джидинского района, был доставлен в отдел полиции. Результаты освидетельствования показали, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, а в пакете находится около 50 гр марихуаны.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

