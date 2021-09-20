Авария произошла на просёлочной дороге
19 сентября в 17.30 часов в Заиграевском районе Бурятии в ДТП попал 38-летний мотоциклист.
Мужчина, ехавший на мотоцикле «Хонда» по просёлочной дороге в направлении СНТ «Ярууна», совершил опрокидывание.
- В результате ДТП мотоциклист с переломами рёбер госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ произошёл наезд на велосипедиста. 18 сентября пьяный водитель «УАЗа» устроил ДТП в Кижингинском районе.
В Бурятии мотоциклиста госпитализировали с переломами рёбер
Происшествия, Фото:
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