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В Улан-Удэ сбили велосипедиста

В Улан-Удэ сбили велосипедиста
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадал 20-летний парень

Днём 19 сентября в Улан-Удэ произошёл наезд на велосипедиста.

33-летний водитель автомобиля «Тойота Краун» на улице Волочаевская сбил 20-летнего парня, ехавшего на велосипеде.

- В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на велосипедиста в Улан-Удэ был зафиксирован в начале сентября. На улице Ключевская водитель «Лексуса» сбил велосипедиста, ехавшего на запрещающий сигнал светофора.

В середине августа в Прибайкальском районе Бурятии автомобиль сбил 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.



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